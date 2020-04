Hans-Dieter Flick prolonge (enfin) son contrat avec le Bayern Munich

BUNDESLIGA - C’était dans l’air depuis début avril, c’est désormais officiel : ce jeudi, le Bayern Munich a officialisé la prolongation de contrat de Hans-Dieter Flick jusqu’en 2023.

Alors qu’une reprise de la Bundesliga se profile suite à l’avis favorable des responsables des sports des Länder allemands et du ministère du Travail hier, Hans-Dieter Flick a prolongé son contrat avec le Bayern Munich. Une signature qui avait été convenue avec ses dirigeants depuis le 3 avril dernier et qui vient récompenser les excellents résultats du technicien allemand depuis sa prise de fonction, en novembre dernier (18 victoires, 1 nul et 2 défaites en 21 matches disputés). Très apprécié par les joueurs et le board munichois, le technicien de 55 ans avait remplacé Niko Kovac, limogé après le début de saison poussif du club bavarois.

