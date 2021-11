Eric Abidal fait son mea culpa. Alors que sa femme, Hayet Abidal, a annoncé vouloir demandé le divorce assurant que son mari entretenait une relation avec Kheira Hamraoui, la joueuse du Paris Saint-Germain, l'ancien joueur du Barça a présenté publiquement ses excuses sur son compte Instagram.

"Hayet Abidal, pardonne moi. Peu importe ta décision, tu resteras à mes yeux la femme de ma vie, et surtout la mère de nos merveilleux enfants. Je mérite cette humiliation même si elle me tue vivant. El hamdouli'allah (Gloire à Dieu, ndlr). An sha' allah (Si Dieu le veut, nldr), un jour tu me pardonneras", a-t-il posté.

La relation entre Kheira Hamraoui, ancienne joueuse du Barça, et Eric Abidal, directeur sportif des Blaugrana, a été révélée après l'agression dont a été victime l'internationale française, le 4 novembre dernier.

