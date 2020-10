Football

Homophobie - Donovan fier de la réaction de son équipe

Jeudi soir, alors que San Diego Loyal menait 3 à 1 face à Phoenix Rising, l’équipe entraînée par Landon Donovan a décidé de quitter le terrain et donc de déclarer forfait. La cause ? Collin Martin, premier footballeur de haut niveau à faire son coming out officiel, aurait été victime d'insultes homophobes. Cela une semaine après qu’un de ses coéquipiers soit visé par des propos racistes.

00:01:32, 23 vues, il y a 40 minutes