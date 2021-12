Horst Eckel, le dernier des héros allemands du "miracle de Berne", première victoire de l'Allemagne de l'Ouest en Coupe du monde en 1954, est mort vendredi à l'âge de 89 ans, annonce la Fédération allemande. Joueur de Kaiserslautern, il était le plus jeune de l'équipe victorieuse en finale face à la Hongrie (3-2), grandissime favorite du Mondial suisse.

Deux fois champion d'Allemagne avec Kaiserslautern, Horst Eckel venait d'entrer la semaine dernière dans le "Hall of Fame" du musée du football de Dortmund, au côté des plus grands joueurs de l'histoire nationale, les Uwe Seeler, Franz Beckenbauer, Gerd Müller et autre Sepp Maier. "Maintenant je suis le dernier de l'équipe, avait-il dit en 2017 après le décès de Franz Schäfer. Les images de chacun d'entre eux passent devant mes yeux, et aussi les souvenirs de moments d'exubérance, de rire et de joie. Notre camaraderie et le football nous unirons à jamais".

Ad

Bundesliga Haaland ne jouera "probablement pas" 90 minutes contre le Bayern samedi IL Y A UNE HEURE

Ligue 1 Le PSG sans Sergio Ramos à Lens IL Y A UNE HEURE