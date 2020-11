Houssem Aouar retrouve les Espoirs. Non convoqué par Didier Deschamps, le joueur de l'OL disputera les prochaines rencontres qualificatives à l'Euro-2021 des Bleuets. Lui aussi appelé, Dayot Upamecano est toutefois blessé. Le joueur de Leipzig figurait initialement parmi les 23 joueurs convoqués en vue du déplacement des Bleuets au Liechtenstein le 12 novembre et surtout pour la réception le 16 novembre à Caen de la Suisse, rival direct dans la course qualificative à l'Euro des Espoirs prévu en 2021.

Mais le club allemand a annoncé jeudi sur Twitter, quelques minutes après la publication de la liste, qu'Upamecano serait absent des terrains " 10 à 14 jours " en raison d'une " légère déchirure musculaire à l'arrière de la cuisse" contractée mercredi en Ligue des champions contre le Paris SG (2-1). Ce qui rend la convocation d'"Upa " plus qu'incertaine. Un peu plus tôt, le patron de l'équipe de France A Didier Deschamps n'avait pas retenu Upamecano, ni d'ailleurs Houssem Aouar pour les matches de novembre, sur des critères sportifs.

Upamecano "est dans une période qui est moins bien", "il peut toujours faire mieux et le reconnaît lui-même", a avancé le technicien devant la presse. Quant à Aouar, "à ce poste-là et dans ce registre, je considère que Nabil (Fekir) donne plus de garanties", s'est-il justifié. Aouar viendra donc renforcer les rangs des Espoirs, aux côtés de Mattéo Guendouzi et Jonathan Ikoné, également déjà appelés chez les Bleus. Colin Dagba, Jules Koundé, Maxence Caqueret, Jeff-Reine Adélaïde ou encore Amine Gouiri, attaquant très performant le mois dernier, seront également de la partie.