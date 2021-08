Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - ATP Cincinnati : Medvedev, Zverev, Tsitsipas et Monfils assurent au 2e tour

Daniil Medvedev a parfaitement lancé sa semaine dans l’Ohio ce mercredi soir. Le numéro 2 mondial, tout juste titré à Toronto, a imposé sa loi sans forcer face à l’Américain Mackenzie McDonald, 64e joueur mondial, en deux sets (6-2, 6-2). Andrey Rublev a dû batailler contre Marin Cilic (5-7, 6-3, 6-1) tandis qu’Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas se sont montrés à leur aise contre Lloyd Harris (7-6, 6-2) et Korda (7-6, 6-3). Gaël Monfils, Meilleur Français au classement ATP, Gaël Monfils n'a eu besoin que de deux sets pour défaire l'Australien Alex de Minaur, tête de série numéro 14 : 6-3, 7-5.

Quatre petits jeux lâchés en une heure : Medvedev reste sur son rythme infernal

2. Football - Transferts : Le Bayern veut Kehrer, Llorente prolonge à l’Atlético

Alors que la concurrence s’est intensifiée au Paris Saint-Germain sur les postes défensifs, Thilo Kehrer pourrait quitter le club parisien lors des derniers jours du mercato estival. Et les dirigeants du Bayern Munich se seraient mis d’accord avec les représentants du vice-champion de France pour s’offrir les services défenseur polyvalaent allemand.

De son côté, l’Atlético de Madrid a décidé d’offrir un énorme contrat à Marcos Llorente. Le club madrilène a annoncé mercredi soir avoir prolongé le contrat de son milieu de terrain jusqu’en 2027. Très convoité en Europe, l’international espagnol a finalement décidé de rester sous les ordres de Diego Simeone. En Italie, après plusieurs semaines de discussions, la Juventus s'est mise d'accord avec Sassuolo pour l'arrivée de Manuel Locatelli (23 ans), l'une des révélations italiennes de l'Euro 2020.

3. Football - Ligue des champions : les barrages aller ont rendu leur verdict

Tous les matches de barrages aller de la C1 sont terminés. Au lendemain de la défaite de Monaco face au Chakhtior (0-1) et des victoires du Sheriff Tiraspol et de Salzbourg, respectivement contre le Dinamo Zagreb (3-0) et Bröndby (2-1), le Benfica s’est imposé d’une courte tête face au PSV (2-1) pour ce qui était le choc de la soirée. Dans les autres rencontres, les Young Boys Berne ont battu Ferencvaros (3-2) et Malmö a disposé de Ludogorest (2-0). Les matches retours auront lieu mardi et mercredi.

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis - WTA Cincinnati : Naomi Osaka a réussi son entrée en lice. La numéro deux mondiale a dû batailler face à Cori Gauff pour s’imposer en trois sets (4-6, 6-3, 6-4) dans le choc du deuxième tour du tableau féminin. Plus tôt dans la journée, Angelique Kerber a remporté son combat face à Elina Svitolina (7-5, 2-6, 6-4) tandis que la Française Caroline Garcia n’a pas résisté à Muguruza (4-6, 3-6).

Football - Ligue des champions : Si vous n’êtes pas un assidu des sports américains, les expressions de “salary cap” et “luxury tax”, apparus dans un article du Times qui révèlent la volonté de réforme du fair-play financier par l’UEFA, ont dû vous surprendre. Explications pour tout comprendre au fonctionnement et aux problèmes que cela pourrait poser.

Football - Ligue 2 : Pour la première fois depuis le début de la saison, le Sporting Club de Bastia, promu en Ligue 2, s’est imposé en match en retard de la deuxième journée du championnat, face à Quevilly-Rouen-Métropole grâce à des buts de Maguette Diongue et Kevin Schur (2-1). Seizièmes avant la rencontre, les Bastiais sont désormais onzièmes du classement.

Tennis - WTA Cincinnati : Simona Halep a déclaré forfait pour la suite du tournoi américain à cause d’une blessure à l’adducteur droit. La Roumaine, qui avait gagné son premier match contre Magda Linette, espère être remise à temps pour le coup d’envoi de l’US Open, qui débutera d’ici une dizaine de jours.

Football - Ligue des champions féminines : Bordeaux a remporté son match face à Slovacko (2-1) pour s’offrir le droit de défier Kristianstad ce samedi afin de tenter de décrocher son ticket pour les barrages de cette édition 2021-2022 de la Ligue des champions féminines, pour la toute première participation du club girondin.

La vidéo de rattrapage

L’énorme chute collective survenue lors des dix derniers kilomètres de la 5e étape a mis le maillot rouge Rein Taaramäe à terre, tout comme le Français Romain Bardet. Egan Bernal et Fabio Jakobse, ont eux échappé par miracle au pire. Retrouvez les explications dans la palette à Jacky.

Bernal et Jakobsen ont échappé au pire : La palette à Jacky décrypte la chute qui a tout changé

Le Tweet qui réchauffe un peu

A cinq jour du début des Jeux Paralympiques de Tokyo 2020, le beau temps est au rendez-vous au-dessus de Tokyo. Dernières préparations pour les athlètes paralympiques du monde entier, qui ont hâte de s'affronter pour ramener des médailles à leurs pays.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football - Ligue Europa Conférence : Rennes a rendez-vous avec Rosenborg

Le Stade Rennais va faire ses grands débuts dans la toute nouvelle compétition européenne ce jeudi soir, en barrage aller de la Ligue Europa Conférence face aux Norvégiens de Rosenborg (20h). Après une saison en dents de scie, les Rouge et Noirs ont arraché le dernier billet pour la compétition. Avec son nouvel entraîneur, Bruno Genesio, Rennes compte bien accéder à la phase de groupe de la C4.

14 minutes, petits ponts et célébrations : Sulemana, une dose de TNT en plus pour l'attaque rennaise

2. Tennis - Cincinnati : c’est déjà les huitièmes !

Ce jeudi, en fin d’après-midi, les courts de Cincinnati vont voir quelques grands noms s’écharper dans le but de rallier les quarts de finale de la compétition. Au programme : le numéro deux mondial Daniil Medevedev sera opposé à Dimitrov, Ruud à Diego Schwartzman, Sonego à Tsitsipas, Berretini à Auger-Aliassime et Guido Pella à Alexander Zverev. Bref, de quoi promettre de grands combats. Côté français, Rublev se dressera sur la route de Gaël Monfils et Isner sur celle de Benoît Paire.

3. Auto - 24H du Mans : Place à l'hyperpole

Quelques heures après les essais libres 3, le circuit es 24 heures du Mans laissera place à l'Hyperpole. Le but ? Redonner la part belle à l'exercice du tour lancé. Car 61 voitures sur un circuit pose forcément des problèmes, à cause des drapeaux jaunes, du phénomèe d'aspiration et du manque de vitesse de certains véhicules. Cette hyperbole verra s'écharper les six équipages les plus rapides de chaque catégorie. Rendez-vous à partir de 21h00, sur Eurosport 2.

Résistance, travail mental, simulateur : la préparation pour les 24h du Mans, c'est l'art du détail

