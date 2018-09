"I recupe the ball" : Nabil Fekir a maltraité l’anglais après la victoire de Lyon à Manchester City

Le Buzz

Il n’y a pas que sur le terrain que Nabil Fekir s’est illustré, mercredi à l’Etihad Stadium. En dehors aussi, le champion du monde s’est fait remarquer. Passeur décisif puis buteur lors de la superbe victoire décrochée par l’Olympique lyonnais sur le terrain de Manchester City (1-2) en Ligue des champions, le meneur de jeu des Gones n’a pas échappé à l’interview d’après-match en anglais, une langue que "Nabilon" maîtrise… à sa manière.

Plutôt pertinent dans ses deux premières réponses, Fekir a sorti le grand jeu dans son dernier échange avec Jan Aage Fjortoft, ancien footballeur international norvégien devenu journaliste pour la chaîne de télévision Viasport. A la traditionnelle question sur la description de son but, l’international français a tout envoyé, et notamment lâché un magnifique : "I recupe the ball". Pour le reste, c’est plutôt correct non ?