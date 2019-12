Ibrahimovic, décision imminente

Sauf surprise de dernière minute, Zlatan Ibrahimovic va annoncer sa future destination cette semaine. Selon Sky Italia, le Napoli a récemment accéléré les contacts pour le géant suédois. Du côté de l'AC Milan, on propose au joueur un salaire de 3 millions d'euros pour la deuxième partie de saison. Et une prolongation d'un an à 6 millions d'euros en cas de qualification en Ligue des champions. Enfin, Bologne a lâché l'affaire pour Zlatan : "Il a fait un autre choix", a annoncé ce lundi le directeur sportif Walter Sabatini. Reste à savoir lequel.

Notre avis : Difficile de dire quelle sera la proche équipe pour Ibrahimovic. Ce dernier veut un contrat de dix-huit mois, ce qui bloque pour le moment côté Milan. Tout devrait se jouer avec le Napoli.

Zlatan Ibrahimovic - LA GalaxyGetty Images

L'Inter et le Barça négocient pour Lautaro, Vidal et Rakitic...

L'information fait la Une du quotidien Sport ce lundi. Selon le média catalan, l'Inter et le Barça, qui s'affrontent mardi (21h) en Ligue des champions, profiteront de la rencontre pour parler mercato. Deux joueurs seront notamment sur le tapis : Arturo Vidal et Ivan Rakitic. Le premier serait la priorité des Nerazzurri pour le mercato hivenal. Toujours selon Sport, le Barça pourrait tenter de mettre une option sur Lautaro Martinez, dont la clause libératoire est fixée à 111 millions d'euros.

Notre avis : Vidal a récemment ouvert la porte à un départ en janvier. L'Inter de Conte est clairement une possibilité. Pour Lautaro, une prolongation est actuellement négociée avec l'Inter.

... mais Bartomeu exclut des départs

Si les rumeurs vont donc bon train en Catalogne, Josep Maria Bartomeu, le président du Barça, a annoncé un mercato hivernal très calme. "Un rendez-vous prévu avec l'Inter pour Vidal ? Non. Aucun transfert n'est prévu en janvier. On a un effectif équilibré : il ne manque rien, mais on ne peut pas se permettre de perdre quelqu'un", a ainsi confié ce dernier dans les colonnes de La Repubblica.

Notre avis : On peine à croire cette déclaration. Si aucun gros transfert n'est à prévoir, ça bougera (un peu) au Barça.

Josep Maria Bartomeu, le president du FC Barcelone au Camp Nou le 16 novembre 2016AFP

Mourinho voudrait recruter Fellaini à Tottenham

Et si José Mourinho retrouvait bientôt Marouane Fellaini ? Après l'avoir entraîné du côté de Manchester United, le "Special One" aimerait faire venir l'international belge à Tottenham. Selon les informations de La Dernière Heure, Fellaini, qui est actuellement sous contrat jusqu'en 2021 avec le Shandong Luneng (Chine), a été contacté directement par son ancien entraîneur. Le quotidien belge précise que ce dernier en aurait même fait sa priorité.

Notre avis : Fellaini-Mourinho, la bromance pourrait se poursuivre à Tottenham. Le joueur pourrait être intéressé par un retour en Europe.

Le Havre tente Bony !

Alerte transfert improbable. Après avoir tenté de recruter Samir Nasri et Hatem Ben Arfa, le Havre vise désormais... Wilfried Bony. Selon L'Equipe, l'ancien attaquant de Manchester City, libre de tout contrat depuis l’été dernier, va s'entraîner à partir de ce lundi avec le pensionnaire de Ligue 2. L'Ivoirien aurait également rencontré Paul le Guen, l'entraîneur du HAC, qui aurait lui manifesté sa grande envie de le recruter. Bony est également annoncé du côté de la Turquie depuis quelques semaines.

Notre avis : Pour Le Havre, ce serait forcément un coup intéressant. Reste à voir la condition physique du joueur...