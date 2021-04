Football

Mercato PSG - Icardi décevant, Pochettino a déjà le regard tourné vers un autre chasseur de buts

MERCATO BUZZ - Icardi en difficulté et Mbappé pas encore prolongé, Paris mise sur un célèbre Argentin. La Juventus, elle, veut piocher dans le vivier lyonnais pour enrichir son effectif, quand City rêve d'une attaque XXL. Comme chaque semaine, on fait le tour et le tri des rumeurs mercato...

00:02:15, il y a 2 heures