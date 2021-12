Icardi ou Cavani pour la Juve si Vlahovic ne signe pas ?

Ce n’est pas un secret : la Juventus Turin cherche absolument un avant-centre dès cet hiver. Si Dusan Vlahovic est LA priorité de la Vieille Dame , deux plans B existent chez les Bianconeri. Le premier se nomme Mauro Icardi selon Tuttosport, piste de longue date et plus vraiment en odeur de sainteté au PSG. Le deuxième est Edinson Cavani, disparu des radars à Manchester United. Deux options vues comme à court-terme par le quotidien italien, puisque Vlahovic devrait encore être attaqué à l’été si la Fiorentina ne cède pas cet hiver.

Notre avis : Icardi ou Cavani seulement pour six mois, difficile d’y croire.

Milan pour sauver Umtiti ?

Toujours indésirable au Barça malgré l’arrivée de Xavi, Samuel Umtiti pourrait avoir une porte de sortie à court terme comme l’explique Sport. Avec l’absence longue durée prévue pour Simon Kjaer, l’AC Milan, déjà intéressé par le gaucher par le passé, pourrait revenir à la charge croit savoir le quotidien catalan. Mais le haut salaire du Français pourrait encore être un gros frein à ce mouvement.

Notre avis : La piste Umtiti à Milan ressemble surtout à un vœu de la direction barcelonaise…

David deuxième choix d’Arsenal pour cet été ?

Alors qu’Alexandre Lacazette devrait quitter Arsenal l’été prochain, les Gunners cherchent du lourd pour le remplacer. Le premier nom pisté par Mikel Arteta est Dominic Calvert-Lewin, le buteur d’Everton, qui ressemble à une priorité tant pour son profil, que pour son expérience de la Premier League. Mais The Evening Standard ajoute cependant que les Gunners gardent un œil attentif à Jonathan David, qui brille de mille feux avec le LOSC.

Notre avis : Deux pistes logiques et franchement séduisantes pour une attaque à rebooster.

Tuchel veut Rice et Tchouaméni

Visiblement, c’est au milieu que Thomas Tuchel veut des renforts l’été prochain. Comme le confirme The Telegraph, deux noms sont dans le viseur de l’Allemand : Aurélien Tchouaméni et Declan Rice. Pour le Français, rien de très nouveau, sa personnalité balle au pied et son profil en font une cible de choix. Pour l’Anglais, pure sentinelle, c’est un retour de flamme logique tant le Hammer réalise une saison de haut vol. Sous contrat jusqu’en 2024, le Three Lion a déjà écarté deux propositions de prolongation de sa direction. Signe qu’il est temps d’aller voir ailleurs ?

Notre avis : Deux profils ô combien Chelsea-compatible.

Contrat XXL pour Lingard à Newcastle ?

La priorité des nouveaux patrons de Newcastle, c’est lui. Jesse Lingard est bel et bien attendu comme la première recrue de l’ère saoudienne comme l’avance The Times. Des discussions ont déjà eu lieu avec l’entourage du joueur pour un contrat de 100 000 livres par semaine pendant quatre ans et demi. Au passage, Newcastle est prêt à dégainer une offre financière sérieuse pour convaincre MU de lâcher son supersub, titulaire uniquement à une seule reprise cette saison.

Notre avis : On voit mal ce qui ferait capoter ce transfert si Lingard accepte ce contrat mirobolant.

