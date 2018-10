Il n’y a pas que Raphaël dans la famille Varane : sa petite sœur en lice pour Miss France 2019

Le Buzz

Dans la famille Varane, vous connaissez bien sûr Raphaël, champion du monde avec les Bleus et roi d’Europe avec le Real Madrid. Découvrez maintenant sa petite sœur, Annabelle, 19 ans, élue samedi Miss Nord-Pas-de-Calais après avoir déjà triomphé à l’élection de Miss Dunkerquois. La jeune femme a donc gagné le droit de participer au concours Miss France 2019, le 15 décembre prochain à Lille.

Sur ses terres, celle qui est étudiante en licence 3 de gestion aura une certaine pression. Et pour cause, trois des quatre dernières Miss France sont originaires du Nord-Pas-de-Calais : Camille Cerf en 2015, Iris Mittenaere en 2016 et Maëva Coucke pour l’édition 2018. Ce sont papa et maman Varane qui doivent être fiers de leurs enfants.