Ce n'était un secret pour personne : Wendie Renard et Corinne Diacre ne sont pas les meilleures amies du monde. L'actuelle sélectionneure de l'équipe de France est notamment celle qui a retiré son brassard de capitaine à la défenseure des Bleues, après sa prise de fonction. Et c'est justement l'un des épisodes que la joueuse de l'OL a eu bien du mal à digérer, comme elle l'explique dans son autobiographie, intitulée "Mon étoile" et dont L'Equipe a publié des premiers extraits dimanche.

"Pour moi, cette nomination (celle de Diacre, ndlr) augure de belles choses. Je vais vite déchanter, explique-t-elle. La coach commence à me parler. 'On souhaitait te voir par rapport au brassard de capitaine car je trouve que tu es à 40% de tes capacités en équipe de France. A Lyon, tu te balades, le niveau est facile, en Coupe d'Europe aussi, mais le niveau international, tu ne l'as pas encore franchi'. Je tombe des nues, sonnée. Quatre ans de capitanat balayés en moins de cinq minutes".

"Je ne vous donne plus mon visage"

Wendy RenardGetty Images

Mais ce n'est pas tout. Celle qui empile les titres avec Lyon raconte avoir réfléchi à prendre sa retraite internationale fin 2017. Lorsqu'elle revient finalement "regonflée à bloc" lors du premier rassemblement de 2018, Renard vit une drôle de scène : "Pour lui dire bonjour, je tends la main à la coach. Je vois immédiatement un changement sur son visage. Elle lâche 'Il va falloir que tu rentres vite dans le rang si tu ne veux pas rester chez toi'. Après lui avoir fait répéter sa phrase, je lui réponds simplement : 'Je ne savais pas qu'il fallait faire la bise à la sélectionneure pour venir en équipe de France. Je vous ai dit bonjour, je ne vous ai pas manqué de respect, mais je ne vous donne plus mon visage'".

Une tension palpable - valable aussi pour d'autres comme Eugénie Le Sommer - qui n'a pas empêché les Bleues de réaliser un parcours honnête lors du dernier Mondial. Mais les Tricolores se rassembleront en avril prochain pour poursuivre leur campagne de qualification pour le prochain Euro. Et les retrouvailles s'annoncent encore… particulières.