"Ils veulent détruire mon frère" : la soeur de Cristiano Ronaldo dénonce une "honte" après son rouge

Cristiano Ronaldo a vu rouge... et sa soeur aussi. Très remontée après l'expulsion de son frère face à Valence mercredi soir (0-2), Katia Aveiro s'est lâchée sur son clavier dans la foulée. Via son profil Instagram, elle dénonce une "honte pour le football" et espère que "justice sera faite". "Ils veulent détruire mon frère, mais Dieu ne dort jamais... C'est honteux", poursuit-elle. Le joueur de la Juve, exclu à la 29e minute pour avoir tenté de "tirer les cheveux" de Murillo, avait quant à lui fondu en larmes sur le terrain. Il s'agit en effet de son premier carton rouge en Ligue des champions. Le tout après 154 matches... Pas de quoi s'arracher les cheveux.

Vidéo - Ronaldo expulsé ? Allegri : "Une décision injustifiée" 01:06