Ils vont enflammer la saison, notre Top 50 : Leonardo, le sauveur parisien ?

10e : Leonardo

Le plus beau mercato du PSG cet été, c’est évidemment lui. Après une énième déception sportive en Ligue des champions et une fin de saison chaotique où le conflit Tuchel-Henrique a pris le dessus, le champion de France se devait de réagir. Alors, Nasser Al-Khelaifi a tranché et s’est tourné vers une valeur sûre qu’il connaît parfaitement. C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures confitures paraît-il.

En quelques semaines, le Brésilien a repris la main. Sans forcément signer des coups mercato XXL, comme dans le passé, mais en faisant comprendre que, désormais, il y a bien un pilote dans l’avion PSG. Sa gestion du cas Neymar, sans concession particulière vis-à-vis de sa star, laisse déjà apparaître qu’il sera l’homme fort d’un club qui a longtemps souffert de son départ en 2013. Six ans plus tard, le revoilà. L’histoire entre QSI et Paris semble à un tournant décisif. Et c’est à l’habile Leonardo que revient le volant.