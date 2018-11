PSG - Etoile Rouge : L'UEFA repousse l'examen des incidents, les supporters présents pour Liverpool

Le 18 octobre, l'UEFA avait décidé de mandater un inspecteur de sa branche "éthique et discipline" pour "conduire une enquête" après les incidents à l'occasion du match de Ligue des champions entre le PSG et l'Etoile Rouge de Belgrade le 3 octobre. La commission de discipline qui avait prévu d'examiner le dossier du PSG quelques jours avant le match PSG/Liverpool programmé le 28 novembre, a décidé de le traiter "lors d'une réunion ultérieure", a indiqué l'UEFA, confirmant une information de L'Equipe.

L'UEFA avait condamné le PSG pour un coup d'envoi retardé

Le PSG est poursuivi, par la faute de ses fans, pour "utilisation de fumigènes" et "troubles dans le public", notamment. Outre les incidents à l'intérieur du Parc des Princes, des heurts avaient éclaté à l'extérieur entre les forces de l'ordre et plusieurs centaines de personnes cagoulées devant l'entrée du stade, juste après le coup de sifflet final. Le club parisien, déjà puni pour ce match par une fermeture du virage Auteuil en raison de l'utilisation d'engins pyrotechniques lors du précédent match européen au Parc, le 6 mars contre le Real Madrid, risque une sanction plus lourde en raison de la récidive.

Le 18 octobre, l'UEFA avait également condamné le PSG à une amende de 20.000 euros pour un coup d'envoi retardé et le coach parisien Thomas Tuchel avait écopé d'un avertissement dans ce cadre.