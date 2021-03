Football

Incroyable : il marque d'une reprise acrobatique du talon

L'attaquant de Notts County Elisha Sam a marqué un but incroyable grâce à une reprise acrobatique du talon en quart de finale de FA Trophy face à Oxford samedi. Son équipe s’est imposé (3-1) au final. Un geste qui peut aisément prétendre au trophée Puskas récompensant le plus beau but de l'année.

