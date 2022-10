C'est un duel à trois qui ne cesse d'évoluer au fil des semaines. La France, les Pays-Bas et le Portugal sont au coude à coude pour s'octroyer la 5e place à l'indice UEFA. Et cette semaine, les clubs français ont permis à leur pays de reprendre un peu d'avance sur ces deux concurrents, grâce à trois victoires et deux matchs nuls. La France compte désormais 55.997 points, devant les Néerlandais (53.300) et les Portugais (51.049).