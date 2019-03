Infantino au révélateur à Miami

Le gonflement à 48 équipes n'est acté pour le moment que pour 2026 et l'édition organisée par le trio USA/Mexique/Canada. Ce passage anticipé à 48 équipes dès 2022 ferait passer le tournoi de 64 à 80 matches et obligerait à disputer des rencontres en dehors du Qatar.

Une étude de faisabilité réalisée par la FIFA assure que ce grand format garantira "entre 300 et 400 millions de dollars (entre 265 et 354 millions d'euros) de revenus supplémentaires", dont 120 millions de dollars de droits TV, 150 millions de dollars en droits marketing et 90 millions de dollars en billetterie.

Plusieurs limites

Autant de projections cependant loin de convaincre les spécialistes. "80% des contrats TV sont déjà signés dans des territoires importants", estime un expert. Quant à la hausse des droits marketing, "pour moi, c'est utopique".

Autre limite, géopolitique cette fois. En raison du blocus actuel qu'imposent le Bahreïn, l'Egypte, l'Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis sur le Qatar, la tenue de matches dans un pays limitrophe "implique la levée de ce blocus, en particulier la levée des restrictions sur les mouvements de personnes et de biens", souligne encore l'étude de faisabilité, dont l'AFP a obtenu des extraits.

Pour autant, selon Raffaele Poli, responsable de l'Observatoire du football au CIES de Neuchâtel, "il y aura des décisions de principe" à Miami et Infantino "va arriver à ses fins".

Fronde

Autre projet dans les cartons, ce Mondial qui réunirait 24 clubs (contre 7 actuellement) tous les 4 ans à partir de 2021. Un document consulté mercredi par l'AFP et précisant le profil de ce Mondial a été envoyé aux 37 membres du Conseil. Une édition "pilote" se déroulerait du 17 juin au 4 juillet 2021, réunissant notamment 8 clubs européens (alors que l'UEFA en voulait 12) et 6 sud-américains. Le document précise que "cinq des six confédérations y sont favorables", l'UEFA s'y opposant pour des problèmes de calendrier notamment.

Un problème crucial soulevé également mercredi par la FIFPRO (syndicat mondial des joueurs) qui s'inquiète des cadences infernales imposées aux footballeurs. "Toute modification des compétitions internationales doit être précédée d'une révision complète du calendrier international", souligne le syndicat.

Gianni InfantinoGetty Images

Infantino, qui, face à la fronde, a déjà dû reculer lors d'un précédent Conseil en octobre à Kigali, a fait précéder cette réunion en Floride de quelques nouvelles rassurantes. Décision phare, une offre mirobolante de 25 milliards de dollars (21,9 milliards d'euros) d'investissements dans le projet de Coupe du monde des clubs élargie, a été écartée, au moins pour le moment, a appris l'AFP.

Cette proposition, émanant d'un fonds resté anonyme, mais qui selon plusieurs sources réunissait des investisseurs d'Asie et de Moyen-Orient, avait suscité de vives critiques, essentiellement du patron de l'UEFA, Aleksander Ceferin. Le Slovène a stigmatisé l'opacité dans la gestion de ce dossier par Infantino. Il voit aussi dans cette Coupe du monde des clubs, même disputée tous les 4 ans, une menace pour la Ligue des champions, vache à lait de l'UEFA.

A Paris en juin

Infantino et Ceferin se sont vus lors du congrès de l'UEFA. "Nous sommes en contact régulier", a confié en début de semaine un porte-parole de l'UEFA à l'AFP.

S'il est assuré du soutien de la majorité des six confédérations, Infantino, qui a par ailleurs mis de côté son projet de Ligue mondiale des Nations, "devra peut-être se contenter à Miami d'un accord de principe" sur cette Coupe du monde des clubs élargie, estime un autre expert, sous couvert d'anonymat.

"La décision finale devra sans doute être prise lors de la prochaine réunion du Conseil à Paris en juin, avant le congrès électif", ajoute-t-il. Certaines modalités doivent de fait encore être discutées, notamment la commercialisation de la compétition qui pourrait se faire de façon traditionnelle, par appel d'offres.

Autre pomme de discorde, la répartition des revenus entre clubs et confédérations. Alors que la FIFA penchait précédemment sur une répartition à 75% pour les clubs et 25% pour les confédérations, "elle propose maintenant plus du 50/50", selon la même source.