Interdiction de déplacement des supporters stéphanois à Lyon, l'ASSE fait appel

Les Stéphanois devront encore attendre avant d'assister au derby rhodanien. Privés de derby depuis 2013, les supporters stéphanois seront de nouveau privés de déplacement au Parc OL le 23 novembre pour "usage d’engins pyrotechniques et jet d’objet" lors du match Nîmes-ASSE (1-1) qui a eu lieu le 26 octobre dernier. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a prononcé la sanction par révocation d'un sursis.

Cet après-midi, le club stéphanois s'est fendu du communiqué suivant via son site officiel : " L'AS Saint-Étienne prend acte de la décision de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel concernant la fermeture du secteur visiteurs lors du prochain match à l'extérieur de l'équipe professionnelle, a fait savoir le club via un communiqué sur le site officiel du club. L'ASSE attend de recevoir la notification de cette sanction pour en connaître les motivations et décider d'un éventuel appel. L'ASSE dispose de sept jours à compter de la notification de la décision pour faire appel."