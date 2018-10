Manchester United - Real Madrid : José Mourinho est arrivé à Old Trafford à pied

Le Buzz

Sacré José. Mourinho a confié mardi s'être rendu à Old Trafford, théâtre des rêves mais aussi du choc de Ligue des champions entre Manchester United et la Juventus, à pied, alors que le bus des Red Devils était coincé dans les embouteillages. Une circulation congestionnée qui n'a pas été du goût de l'entraîneur portugais, qui a donc faussé compagnie à ses joueurs pour terminer le court trajet entre l'hôtel et le stade en marchant.

"On a changé d'hôtel, il est maintenant juste à côté du stade. Les joueurs sont dans le bus depuis 45 minutes, j'ai marché avec une capuche au milieu des supporters et personne ne m'a reconnu. Ça m'a pris deux minutes", a raconté Mourinho à BT Sport.

Personne ne l'a reconnu ? Pas si sûr à en croire cette vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux...