Italie : Giuseppe Rossi contrôlé positif à la dorzolamide

Giuseppe Rossi, qui est âgé de 31 ans et compte 30 sélections avec l'équipe d'Italie, a été contrôlé positif après le match Genoa-Benevento le 12 mai dernier. Alors que sa carrière a été perturbée par de graves blessures aux deux genoux, il est actuellement sans club. Le procureur de l'agence antidopage italienne (Nado) a demandé un an de suspension et son cas sera étudié le 1er octobre, écrit la Gazzetta dello Sport. La dorzolamide est utilisée dans des gouttes pour les yeux et est autorisée en cas de prescription médicale. Selon la Gazzetta, Rossi a démenti avoir utilisé tout collyre.