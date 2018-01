"J'en ai rêvé toute ma vie" : Quand Mbappé fait une surprise aux enfants hospitalisés de Bondy

Quatre-vingt dix minutes. C'est le temps que passe habituellement Kylian Mbappé sur les plus belles pelouses d'Europe. Ce jeudi soir, c'est le temps qu'il a accordé aux enfants hospitalisés de Bondy, sa ville natale. Parrain de l'association "Premiers de cordée" dont le but est de promouvoir le sport à l'hôpital pour les plus jeunes, l'attaquant du PSG a enchaîné les ateliers face à un public conquis.

Une parenthèse enchantée pour des enfants qui ne s'attendaient pas à voir leur idole débarquer dans leur hôpital : "J'ai rêvé toute ma vie de vivre un moment comme celui-là", s'est régalé Evan, 11 ans. "Ça me change un peu et ça me vide la tête parce que l'hôpital, ce n'est pas toujours rigolo." Echanger quelques passes, jouer en équipe, c'est une façon pour ses enfants hospitalisés de se défouler, de rompre l'isolement et de s'évader au sein même des structures médicales.

"Il est où Neymar ?"

Loin du scintillant Parc des Princes et des projecteurs, Mbappé, encadré d'éducateurs et de bénévoles de l'association, s'est prêté au jeu avec enthousiasme. Exercices de frappes, petits matches improvisés, marathon de selfies et d'autographes : il n'a pas compté son temps. "Moi aussi je suis content et j'ai les yeux qui brillent", a-t-il témoigné. "Ça te rebooste de donner autant de bonheur. Tu te dis que tu peux facilement faire plaisir à des enfants, juste par ta présence en leur faisant deux ou trois passes. Ça leur fait un bien fou mais à moi aussi."

"C'est un peu extraordinaire", s'enthousiasme William, 10 ans. "Cela permet de ne pas penser aux problèmes qu'il y a dans notre vie. Et puis, ses dribbles, c'est 'waouh', devant les cages c'est un tueur." Une petite fille d'à peine quatre ans se fraie un chemin jusqu'à son idole : "Il est où Neymar ?" Fou rire dans l'assemblée. "Je voulais m'engager auprès d'une association qui répond à mes valeurs", a repris Mbappé. "Je ne voulais pas prendre une association pour prendre une association."

"Un parrain naturel"

Premiers de cordée a déjà initié plus de 17 000 enfants hospitalisés au sport. Après Maxime Médard, Nathalie Péchalat ou Thierry Omeyer, entre autres, c'est le très médiatique Bondynois qui donne de son temps pour les enfants. Une aubaine pour l'association : "C'est un parrain naturel", souligne Christian Jeanpierre qui a fait le lien entre "Premiers de cordée" et l'attaquant du PSG. "Il ne se force pas. Il est 20h, il fait nuit, dans la banlieue est, loin du Camp des Loges mais il est là. On espère que l'association grandira aussi vite et aussi bien que lui."