Javier Tebas : "Si le Real paye 300 millions pour Neymar, c'est qu'il a la capacité de le faire"

C'est un refrain désormais bien connu. Javier Tebas n'accepte pas le modèle économique du PSG version qatarie et ne manque jamais une occasion de le faire savoir. Interrogé par le quotidien espagnol "El debate de hoy", le président de la Ligue espagnole de football a répété ses critiques émises contre le club parisien depuis le transfert estival de Neymar à Paris, en usant cette fois d'une métaphore pour faire passer son message.

"Ce n'est pas un combat personnel, ne nous trompons pas, a-t-il d'abord assuré. C'est un combat que le football européen doit affronter et que je suis en train de mener". Cette précision faite, Javier Tebas a répété ce qu'il dit depuis des mois, à savoir que l'argent du PSG ne vient pas du football, mais d'un Etat (le Qatar), et que cela dérégule le marché européen. "Quand dans un secteur économique donné, un acteur arrive avec de l'argent qui ne vient pas de ce marché, cela génère de l'inflation et la disparition d'entreprises, car cet argent crée un marché fictif".

Tebas et la métaphore Carrefour

Et Javier Tebas d'utiliser sa fameuse métaphore dont nous parlions plus haut pour étayer son propos : "Imaginez que je sois multimillionnaire et que je m'installe à côté d'un Carrefour en appellant mon magasin "Tebasfour". Imaginez ensuite que je décide de ne pas faire payer dans mon magasin le poulet, ni le lait, car je suis très riche et que je veux qu'on reconnaisse ma stratégie de politique internationale. Qu'est-ce que je fais ? J'assomme le Carrefour d'à côté, car lui a une structure commerciale qui dépend de l'offre et de la demande, là où moi je vais tout offrir gratuitement à mes clients. C'est exactement ce qu'il se passe avec la politique des Cheikhs ou en son temps avec Abramovich (à Chelsea). Aujourd'hui, nous avons deux clubs qui font ça et qui sont très dangereux : le PSG et Manchester City".

Comme il l'avait déjà fait par le passé, Javier Tebas a réédité son intention d'aller devant l'Union européenne pour dénoncer le PSG si l'UEFA venait à ne pas sanctionner assez durement le club parisien à travers le fair-play financier (une enquête est en cours). "J'ai déjà dit qu'on ira devant l'Union européenne si l'UEFA ne fait rien, mais j'espère que l'UEFA fera quelque chose. Aujourd'hui, le marché du football est global, le talent est global, et des Cheikhs peuvent arriver, comme dans le cas de Neymar, et dire 'je le prends, peu importe son prix, je l'achète'. Il faut être contre ce genre de pratiques, car elles génèrent une inflation et un effet pervers qui poussent les autres grands clubs à avoir besoin de plus d'argent".

Les championnats faussés à cause du PSG ?

Car, pour Javier Tebas, cette inflation provoquée par le PSG et Manchester City amène les autres cadors européens à vouloir devenir de plus en plus riches pour rester compétitifs, ce qui affaiblirait selon lui in fine l'intérêt des championnats domestiques. "Le PSG et Manchester City commettent des infractions, payent avec de l'argent qui ne vient pas du football, offrent des salaires très élevés et concurrencent le Barça, le Real, Manchester United et le Bayern. Et ces clubs, comme ils ne peuvent pas tricher, car ils n'ont pas un Etat ou un Cheikh qui les soutient, réclament plus de droits TV à l'UEFA pour pouvoir retenir leurs meilleurs joueurs. Mais ces équipes jouent aussi dans leur championnat et cela génère une déstructuration".

Javier Tebas, La Liga PresidentGetty Images

Et si, comme la presse espagnole l'annonce depuis des mois, le Real Madrid venait à claquer 300 millions d'euros sur Neymar à l'avenir, qu'en dirait Javier Tebas ? "Si le Real Madrid venait à payer 300 millions d'euros pour Neymar, c'est qu'il serait en capacité de le faire. Ce chiffre me paraît un peu exagéré, mais en tout cas, le Real peut l'assumer économiquement sans aucun problème".

Car selon le président de la Liga, la nouvelle formule de la Ligue des champions va permettre aux grands clubs européens d'être toujours plus riches, ce qu'il critique également : "Avec le nouvel accord de la Ligue des champions en vigueur à partir de la saison prochaine, vous allez constater une hausse des prix des transferts. Les grands clubs européens vont recevoir plus d'argent grâce à la C1 et cet argent va générer une augmentation des salaires des joueurs et du nombre de transactions. Cette inflation, elle, sera correcte, même si moi elle ne me plaît pas, car elle ne va profiter qu'à un petit groupe de clubs, ce qui va de nouveau accentuer les différences entre les clubs à l'intérieur des championnats."