"Je dois le recevoir prochainement" : Noël Le Graët confirme qu'il va rencontrer Adrien Rabiot

Noël Le Graët n'a donc pas de répit. Alors que l'équipe de France a été sacrée championne du monde il y a maintenant deux mois, le président de la FFF, lui, a (déjà) plusieurs dossiers chauds sur la table à gérer. Alors que celui de Jean-Kevin Augustin, coupable d'avoir refusé sa convocation en Espoirs, sera réglé devant la FIFA, celui qui concerne Adrien Rabiot le sera très certainement en privé. Le joueur du PSG, qui avait refusé un statut de réserviste avant le Mondial en Russie, sera en effet reçu par le président de la FFF dans les prochaines semaines.

"Je dois le recevoir prochainement", a ainsi annoncé Noël Le Graët à Ouest-France. "Il a fait une grosse bêtise (en refusant d’être réserviste avant le Mondial), il ne sera pas puni éternellement, mais ce n’est pas certain que Didier (Deschamps) le reprenne tout de suite", a-t-il précisé, confirmant que le sélectionneur aura donc le dernier mot. Concernant Augustin, le président de la FFF a confirmé qu'un dossier juridique "sévère" a été monté "auprès de la FIFA".

"Le joueur convoqué en Espoirs dit, et par texto, qu’il a trop mal aux jambes pour venir, et on le voit jouer un match amical avec son club de Leipzig et marquer deux buts ! Vous imaginez si tout le monde fait ça ?", s'interroge Le Graët.

" On a le temps de parler de prolongation "

Autre thème abordé par le président de la 3F : l'avenir de Didier Deschamps. Prolongé jusqu'en 2020, le sélectionneur champion du monde sera-t-il présent sur le banc des Tricolores en 2022 pour tenter de conserver son titre mondial au Qatar ? "Moi aussi je suis là jusqu’en 2020, on a le temps de parler de prolongation… Le rôle d’un président de la FFF, c’est de mettre les hommes à la bonne place", a-t-il expliqué à Ouest-France.