"Je pense que j'ai bien travaillé" : Marcello Lippi ne prolongera pas avec la Chine

Lors d'une interview réalisée à Monaco, Marcello Lippi, le sélectionneur de 70 ans, a déclaré vouloir rejoindre sa famille en Italie après six ans passés à l'étranger, a indiqué mardi la télévision anglophone CGTN. Marcello Lippi avait pris la direction de l'équipe en octobre 2016. Si le style de jeu s'est amélioré, les performances sont restées globalement décevantes. L'Italien n'avait ainsi pas pu qualifier les Chinois pour la Coupe du monde 2018. Maigre consolation, la Chine a grimpé, sous son mandat, du 84e au 75e rang du classement FIFA.

Un salaire de 23 millions d'euros

"Je pense que j'ai bien travaillé et qu'on s'est amélioré même si l'amélioration n'a pas été aussi nette, parce qu'on partait de vraiment bas", a-t-il déclaré. La Coupe d'Asie des nations, organisée du 5 janvier au 1er février aux Emirats arabes unis, sera la dernière compétition disputée par Marcello Lippi à la tête de l'équipe de Chine. Un porte-parole de la fédération chinoise de football s'est refusé à tout commentaire.

Lippi a remporté la Coupe du monde avec l'Italie (2006) et est le seul entraîneur au monde à avoir conquis les Ligues des champions européenne et asiatique, avec la Juventus Turin (1996) et le club chinois du Guangzhou Evergrande (2013). Il avait rejoint ce dernier club en 2012 et remporté trois titres de champion de Chine consécutifs. Le salaire annuel de Marcello Lippi en Chine est estimé à 23 millions d'euros, faisant de lui potentiellement le sélectionneur le mieux payé au monde.