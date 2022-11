Sa voix a bercé l'enfance de millions d'amoureux du ballon rond. Avant de commenter pléthore de matches, dont ceux des Bleus en duo avec Thierry Roland, Jean-Michel Larqué a joué plus de 400 matches sous l'éclatant maillot de l'AS Saint-Étienne. Un club où, de son propre aveu, "il y a eu des équipes qui, techniquement, étaient meilleures que la nôtre", estime l'ancien capitaine des Verts dans le podcast Belle Trace de Flo Masnada.

Mais elles n'ont jamais suscité l'engouement des finalistes européens de 1976 : "Quand on jouait le mercredi soir, à 20h30, chose totalement impossible maintenant, un supporter... je n'irais pas jusqu'à dire de Lyon, mais un supporter de Paris, Marseille Bordeaux où Lille devenait supporter des Verts."

Presque 50 ans après la finale perdue, Larqué (75 ans) se réjouit qu'il y ait "toujours le plaisir de se retrouver" avec Dominique Bathenay, Gérard Janvion ou encore Dominique Rocheteau. "Mes seuls amis dans le football, ce sont mes coéquipiers", aiguille-t-il, lui pour qui une victoire face au Bayern Munich, en 1976, aurait sûrement "changé ma vie". Qu'à cela ne tienne : l'ancien international français a gardé les deux pieds dans le milieu du football, dont il décrypte l'évolution en dehors du terrain. Il regrette de n'y voir parfois qu'un "repère de requins et de voyous", mais garde le plaisir d'assister et de conseiller de jeunes enfants ici et là. Tant d'autres souvenirs et indiscrétions à retrouver dans le dernier numéro du podcast Belle Trace.

