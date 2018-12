Jeep Elite : Alexis Ajinça s'engage avec l'ASVEL

Selon une information du journal L'Equipe, Alexis Ajinça (30 ans) va revenir en France. Et ce sera du côté de l'ASVEL. Le pivot français (2,18 m), libre de toute engagement, a signé jusqu'à la fin de la saison, comme l'a confirmé Tony Parker jeudi. Absent des parquets depuis avril 2017 pour des problèmes aux genoux, Ajinça devra patienter un peu avant d'évoluer sous ses nouvelles couleurs. "On espère qu'il démarrera à la Leaders Cup à la mi-février et sera pleinement opérationnel pour les play-offs », a expliqué l'ancien meneur des Bleus.

Après une carrière NBA débutée en 2008 aux Bobcats de Charlotte puis à Dallas et Toronto, Ajinça était revenu en France en 2011, et avait notamment effectué un bon passage à Strasbourg avant de repartir aux Etats-Unis. Après cinq ans aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans, il avait été échangé en octobre puis coupé dans la foulée par les Clippers de Los Angeles.