"On se fait un FIFA ?" Entendue mille fois, cette phrase ne collera bientôt plus à la réalité. Et pour cause : EA Sports a annoncé mardi la fin de son partenariat avec la FIFA et donc le changement de nom de son jeu vidéo vedette. EA Sports FIFA, c'est fini, place à EA Sports FC, une nouvelle appellation qui entrera en vigueur en juillet 2023.

FIFA International Soccer, le 15 décembre 1993. Pourquoi ce changement ? Le New York Times l'explique par un désaccord financier entre EA Sports et la FIFA. Cette dernière souhaitait obtenir le double du montant que lui verse EA chaque année, quelque 142 millions d'euros, pour l'exploitation de son nom. Sans réussite. EA a jugé la demande démesurée et ainsi mis un terme à un partenariat initié il y a près de 30 ans, à la sortie de, le 15 décembre 1993.

Que les joueurs se rassurent, EA Sports FC sera toujours richement doté en licences officielles. "Notre portefeuille unique de licences avec plus de 19 000 joueurs, plus de 700 équipes, plus de 100 stades et 30 ligues dans lesquels nous avons continué d'investir pendant des décennies sera toujours là", fait savoir EA.

