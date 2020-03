Joachim Löw (sélectionneur de l'Allemagne, dans un communiqué de la Fédération allemande de football) : "Nous devons tous protéger la santé et la vie des gens, ceci est évidemment valable pour le football. C'est pourquoi il est totalement justifié et inévitable de repousser l'Euro. Nos internationaux sont naturellement informés de cette décision, ils sont aussi en contact avec leurs clubs et leurs entraîneurs, même si la plupart s'entraînent actuellement individuellement. Evidemment, ils auraient eu incroyablement envie de jouer cet Euro cet été, et ils avaient gagné le droit de le faire. Chaque sportif vit pour ces grands matches, pour ces grands tournois, qui passionnent un pays, un continent ou le monde entier"

Fritz Keller (président de la Fédération allemande de football) : "Les collègues de l'UEFA ont été aujourd'hui à la hauteur de leurs responsabilités (...) Tout en sachant bien que tout ce que nous décidons aujourd'hui peut être dépassé demain ou après-demain (...) il n'y a pas d'alternative au report de l'Euro 2020".