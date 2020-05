Formé au PSG, le défenseur de 24 ans, Jordan Diakiese, est décédé. C'est l’AS Furiani Agliani (National 3) qui a annoncé la terrible nouvelle ce vendredi sur les réseaux sociaux.

"Natif de Paris et arrivé à l'âge de 13 ans au centre de formation du PSG, Jordan Diakiese n'aura laissé que de bons souvenirs auprès de ses formateurs et de ses coéquipiers". Le PSG et le football français est en deuil : l'ex-joueur de l'équipe de France U20, aujourd'hui âgé de 24 ans, est décédé jeudi à Paris. C'est son club actuel, l’AS Furiani Agliani (National 3) qui a annoncé la triste nouvelle, sans préciser les circonstances de son décès.

"Arrivé en juillet dernier, ce garçon attachant a vite fait l'unanimité sur le terrain comme en dehors. Le staff, ses coéquipiers ainsi que tous les dirigeants et bénévoles sont tous très affectés", a affirmé vendredi le club corse du Twitter. Non conservé par le centre de formation du PSG, où il a côtoyé Presnel Kimpembe, Kingsley Coman ou Mike Maignan, le défenseur a joué en Suisse (Chaux-de-Fonds) et en D2 croate (NK Rudes) avant de rejoindre l’AS Furiani Agliani.

