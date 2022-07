Karim Benzema sera sans doute trop dur à battre dans la course au Ballon d'Or, mais pour le titre de joueur africain de l'année, Sadio Mané n'avait pas de concurrent à sa taille. Comme en 2019, date de la dernière cérémonie, le Sénégalais a reçu la récompense suprême des CAF Awards. Vainqueur de la Coupe de la Ligue et de la Cup, lauréat de la CAN et meilleur joueur de la compétition, finaliste de la Ligue des champions, le Sénégalais a logiquement reçu la distinction la plus prestigieuse du continent africain.

Mané devance au classement son ancien coéquipier chez les Reds et finaliste malheureux de la CAN, Mohamed Salah, et son coéquipier chez les Lions de la Teranga, Edouard Mendy. Le triomphe du Sénégal à la CAN a été récompensé par le titre de meilleur entraîneur pour Aliou Cissé et de révélation de l'année pour le Messin appartenant à Tottenham, Pape Matar Sarr.

Chez les femmes, la Nigériane Asisat Oshoala (FC Barcelone) a été élue meilleure joueuse africaine de l'année pour la cinquième fois de sa carrière alors que Desiree Ellis, la sélectionneuse de l'Afrique du Sud, a reçu pour la troisième fois consécutive le titre d'entraîneure de l'année.

