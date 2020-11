Décidément, tout va très vite pour Jude Bellingham. Recruté pour plus de vingt-cinq millions d’euros l’été dernier par le Borussia Dortmund, le jeune milieu de terrain poursuit son ascension. Auteur de performances plutôt remarquées avec le club de la Ruhr depuis le début de la saison (onze matches disputés dont six en tant que titulaire), le natif de Stourbridge a été appelé pour la première fois avec les Three Lions.