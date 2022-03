C'est une bien triste nouvelle annoncée par le Cerlce Brugge ce mardi. Miguel Van Damme, gardien de but belge de 28 ans, est décédé dans la nuit de lundi à mardi, a indiqué son club sur Twitter. Le joueur luttait contre une leucémie depuis 2016 et n'avait pas fait d'apparition sur les terrains depuis mai 2019 et un match de championnat contre Kortrijk.

Ad

Miguel Van Damme était presque un enfant du club. Passé un an par les catégories de jeunes du Cercle Brugge, il y avait toujours évolué depuis, totalisant 40 matches de Jupiler Pro League. "Nos pensées vont en premier lieu à sa femme Kyana, sa fille Camille, les parents de Miguel, sa soeur Francesca mais aussi à ses nombreux amis et sa famille, est-il déclaré dans un communiqué. Miguel, ta persévérance et ta force tu es un exemple de positivisme, de persévérance et d'esprit combatif", a complété le club, en son hommage.

Ligue des champions féminine Hamraoui, Katoto... Ramé s'exprime sur les dossiers chauds du PSG IL Y A 2 HEURES

Football Pertes, sanctions, salary cap : vers un fair-play financier remanié et allégé IL Y A 4 HEURES