Il y a des manières de faire parler de soi que l'on préférait éviter. Disparu des radars depuis son départ de Liverpool à l'été 2019, Daniel Sturridge est revenu dans le viseur de l'emballage médiatique pour une histoire bien loin des terrains. L'ex-international anglais (26 sélections) vient d'être condamné par le Tribunal de Los Angeles à payer la prime de 30 000 dollars que lui réclamait Foster Washington, un rappeur américain également connu sous le nom de "Killa Fame", pour lui avoir rapporté son chien en 2019.

A l'époque, ce spitz nain nommé Lucci avait été porté disparu à l'été 2019, à la suite d'un cambriolage au domicile de Daniel Sturridge, alors en vacances à Los Angeles. Le joueur anglais passe alors un appel à l'aide, promettant même une récompense au besoin : "Nous paierons n'importe quoi pour le chien, disait-il. Quiconque me ramènera mon chien, je lui donnerais 20 000, 30 000, peu importe..." Mais lorsque Foster Washington le lui ramène deux jours plus tard, il ne recevra rien. Il aura fallu plus de deux ans à l'Américain pour recevoir cette prime.

A condition que Sturridge, absent au tribunal, ne conteste pas la décision. "J'espère qu'il va payer et ne pas faire appel, déclarait le rappeur à l'agence de presse anglaise PA. Je suis excité, je me bats dans cette affaire depuis plus d'un an. Je n'arrive pas à croire que c'est terminé. Quand nous avons trouvé le chien, je pensais que ma vie allait devenir meilleure". Cela n'a pas été le cas de celle de Daniel Sturridge, désormais exilé dans le championnat d'Australie, à Perth Glory. Bien loin de la victoire en Ligue des champions acquise peu avant l'incident.

