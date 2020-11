Football

Justice - Ronaldinho : "Ma foi m'a aidé durant cette épreuve"

Après plus d’un mois passé en détention au Paraguay, @10Ronaldinho a payé sa caution et a ainsi été libéré sous contrôle judiciaire. Dans sa première conférence de presse, il a assuré que sa foi l'avait "aidé à tenir durant cette épreuve. Je prie toujours pour que les choses finissent par s'arranger", explique l'ex-star du @PSG_inside et du Barça.

00:00:15, 0 vue, 29/04/2020 à 16:12