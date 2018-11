Kanté est comme tout le monde : il "rage quit" quand il prend une raclée à FIFA

Le Buzz

N'Golo Kanté est petit, gentil. Il a même stoppé Leo Messi. Mais quand il prend cher à FIFA, le joueur de Chelsea fait comme tout le monde : il "rage quit" sa partie. Dans une vidéo publiée par Callum Hudson-Odoi sur Snpachat, on voit Kanté jeter l'éponge et éteindre la console alors qu'il est mené 4-0 dès la mi-temps. Son coéquipier de Chelsea explose de rire pendant que l'international français s'en va avec le sourire. On risque d'entendre les paroles "On sait tous, c'est un tricheur N'Golo Kanté" encore un peu plus au prochain rassemblement des Bleus....