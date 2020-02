Quelques minutes après la défaite (2-1) au Signal Iduna Park, Presnel Kimpembe a fait part de sa déception. "Le match a été compliqué face à une belle équipe. On a eu beaucoup de déchet technique en première et en deuxième mi-temps, a déclaré le champion du monde 2018 sur RMC. On n'a pas su se créer d'occasions. Après avoir égalisé, on a pris ce deuxième but, ça nous a mis un coup au moral... C'est nous qui jouons, ce sont les mêmes joueurs sur le terrain. C'est à nous de mettre l'envie qu'il faut. Ce soir (mardi), on a perdu, il y a un match retour à la maison (le mercredi 11 mars prochain). On va travailler à l'entraînement, on va voir comment ça va se passer au Parc."

" "C'est important d'avoir marqué" "

Pour Marquinhos, ce sont "quelques détails" qui ont fait la différence lors de cette nouvelle déconvenue en C1. "On a bien géré en première période, mais en deuxième on a craqué et pris deux buts, avec un joueur qui a le sens du but (Haaland). Leur équipe était bien en bloc, bien bas. On n'a pas été dans les meilleures circonstances dans le rythme de jeu, l'intensité. On va travailler pour le match retour. C'est important d'avoir marqué. On doit faire une bonne victoire à la maison, être agressifs, solides derrière. C'est important de ne pas prendre de buts au Parc des Princes. Il faut mettre plus d'agressivité dans le contre pressing, ça a manqué aujourd'hui (mardi)", a conclu le Brésilien sur RMC.