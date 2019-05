Kiraly met un terme à sa carrière

A 43 ans, Gabor Kiraly dit adieu au football. L'ancien gardien du Hertha Berlin et de Crystal Palace a annoncé ce mercredi mettre un terme à sa carrière. Il avait rejoint son club formateur de Haladas Szombathely (1re div. hongroise) en 2015 afin de boucler la boucle.

Kiraly (108 sélections) avait pris sa retraite internationale après l'Euro 2016, où les Magyars avaient atteint les 8e de finale pour leur première participation depuis 1972.

Plus vieux joueur à avoir disputé un Euro, le gardien hongrois avait été une des mascottes de l'édition française en raison du pantalon de survêtement qu'il portait durant les matches. "Sans pantalon, je me sens mal à l'aise. Pour moi, l'essentiel sur un terrain est de me sentir bien, confortable", avait-il expliqué à l'AFP.