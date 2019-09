Klopp, Rapinoe, onze de l’année… Le palmarès complet des trophées "The Best"

Meilleur joueur : Lionel Messi (FC Barcelone)

La star du FC Barcelone a devancé – non sans surprise – Cristiano Ronaldo mais surtout Virgil van Dijk pour la récompense de joueur de la saison 2018-2019. Il succède à Luka Modric au palmarès.

Meilleure joueuse : Megan Rapinoe (Reign FC)

Rapinoe s’est imposée comme LA star du dernier Mondial en France. Tant sur le terrain – où elle a été décisive dans les matchs couperets et terminé co-meilleure buteuse de la compétition (6 buts) – qu’en dehors, où sa voix a résonné pour offrir une autre dimension au foot féminin. La joueuse de Seattle a, depuis, continué de donner de la voix, notamment dans la lutte contre le racisme ou l’homophobie. Une star internationale comme son sport en avait besoin. Alex Morgan, sa coéquipière en sélection et Lucy Bronze, qui a tout raflé avec Lyon, étaient les autres finalistes.

Meilleur gardien : Alisson Becker (Liverpool)

Récompensé plutôt qu’Ederson (Manchester City) ou Marc-André ter Stegen (FC Barcelone), le gardien brésilien a impressionné la saison dernière, pour sa première année en Angleterre. Portier de la meilleure défense de Premier League lors du dernier exercice, le dernier rempart des Reds a été décisif dans la conquête de la Ligue des champions et a également ajouté à son palmarès une Copa América, remportée cet été avec le Brésil. Il est actuellement blessé et a manqué les six dernières rencontres de son équipe.

Meilleur gardienne : Sari van Veenendaal

La gardienne des Pays-Bas a réalisé une grande Coupe du monde avec sa sélection en France, cet été. Si elle n’a rien pu faire face à la domination de Megan Rapinoe et les siennes en finale, elle a été une actrice majeure du beau parcours des siennes dans cette compétition. De quoi devancer dans les votes Hedvig Lindahl (Suède) et Christiane Endler (Chili).

Meilleur entraîneur d’équipe masculine : Jürgen Klopp (Liverpool)

Saison après saison, Jürgen Klopp a posé son emprunte sur Liverpool. Et s’il n’a pas encore réussi à décrocher le titre en Premier League, le technicien allemand a été récompensé de son superbe travail par un titre majeur en Ligue des Champions avec les Reds. Tout sauf une surprise dans cette cérémonie, donc. L’ancien coach de Dortmund succède à Didier Deschamps et s’impose devant Mauricio Pochettino et Pep Guardiola. "C'est un prix individuel, je ne comprends pas la logique de tout ça, mais je viens le prendre parce que je représente beaucoup de gens", a-t-il lâché sur scène, avec son charisme individuel.

Meilleur entraîneur d’équipe féminine : Jill Ellis (Etats-Unis)

Elle a été l’architecte du succès des Etats-Unis lors du dernier Mondial, et a été mise en avant à de multiples reprises par ses joueuses. Récompensée devant Phil Neville (Angleterre) et Sarina Wiegman (Pays-Bas), la technicienne de 53 ans a notamment géré parfaitement la rotation de son effectif pléthorique en France.

Prix Puskas : Daniel Zsori (Feheervar)

Equipe masculine de l’année

Comme chaque année, le onze de la saison nous a réservé quelques surprises. L’absence de Sadio Mané - qui n’était pas en lice pour le titre de meilleur joueur - fait logiquement grincer des dents tant il a été un acteur majeur dans la superbe saison de Liverpool. A l’inverse, le Real Madrid a connu un exercice beaucoup plus compliqué mais compte quatre représentants : Sergio Ramos, Luka Modric, Marcelo et Eden Hazard. Ce dernier a évidemment été jugé pour ses performances avec Chelsea, ce qui rend sa présence beaucoup plus logique. A noter que trois défenseurs centraux ont été mis en avant et qu’un seul Français fait partie de ce onze : Kylian Mbappé, présent pour la deuxième année de suite.

Equipe féminine de l’année

Wendie Renard et Amandine Henry, cadres d’un Olympique Lyonnais ultra-dominateur et de l’équipe de France, font naturellement partie du onze type de la saison. Cinq Américaines sacrées championnes du monde sont aussi de la fête, dont Megan Rapinoe, tout comme Marta, devenue meilleure buteuse de l’histoire de la Coupe du monde.

Prix du fair-play : Marcelo Bielsa et Leeds United

En avril dernier, Leeds United, entraîné par Marcelo Bielsa, avait marqué contre Aston Villa, en Championship. Problème ? Mateusz Klich, un joueur adverse, était au sol au moment du but. El Loco avait alors ordonné à son équipe de laisser les Villans, en guise de compensation.