Kylian Mbappé fait une entrée fracassante parmi les personnalités préférées des Français

La campagne de Russie a fait des Bleus de véritables héros français. Ils sont pas moins de six champions du monde à s'afficher dans le Top 50 des personnalités préférées des Français selon le classement annuel publié par le Journal du dimanche, sondage Ifop à l'appui. Au premier rang d'entre eux, on retrouve Kylian Mbappé, auteur d'une entrée remarquable dans ce classement : à 20 ans tout juste révolus, le prodige de Bondy s'installe au quatrième rang, seulement devancé par Jean-Jacques Goldman, Omar Sy et Dany Boon.

Dans cette étude menée en ligne, 1.004 personnes âgées de 18 ans et plus étaient invitées à dire quelles sont les dix personnalités qui comptent le plus pour elles et qu'elles aiment le plus. Kylian Mbappé a été distingué à 24,5%. Il est suivi de près par Zinédine Zidane (non classé l'an dernier), en sixième position avec 22%. Déjà classé l'an dernier, Antoine Griezmann profite de cette année exceptionnelle pour faire un bond en avant, de la 38e à la 15e place. Et quatre autres champions du monde font leur entrée dans ce classement : N'Golo Kanté (29e) Didier Deschamps (35e) Hugo Lloris (48e) et Paul Pogba (50e).

Troisième l'an dernier, le judoka Teddy Riner recule au 12e rang. Seuls deux sportifs ont été consacrés personnalité préférée des Français, Zinédine Zidane et David Douillet (Yannick Noah se consacrait à sa carrière de chanteur lors de ses consécrations entre 2005 et 2012).