Kylian Mbappé fête ses 20 ans : notre Top 5 des meilleurs matches de sa jeune carrière

5. Monaco - Metz (5-0), 11 février 2017, 25e journée de L1

Le jour où le doute n’est plus permis. En ce samedi de février, c’est encore un festival offensif qui attend Louis II, habitué aux récitals de la bande à Lemar, Falcao ou Bernardo Silva. Ce jour-là, c’est la comète Kylian Mbappé, 18 ans, qui va prendre feu. Face à un FC Metz complètement hors du coup défensivement, le jeune Monégasque se régale des espaces et inscrit trois buts sans même forcer.

Il devient au passage le plus jeune joueur à marquer un triplé dans l’élite derrière Jérémy Menez. Mais, surtout, il force son destin en prenant petit à petit le pas sur Valère Germain, habituel acolyte de Falcao devant. La prise de pouvoir se fera onze jours plus tard (lire plus bas). Car autant de talent, cela ne se laisse pas sur le banc.

Kylian Mbappé et Radamel FalcaoGetty Images

4. PSG – OL (5-0), 7 octobre 2018, 9e journée de L1

Et vous, en 13 minutes, vous arrivez à faire quoi ? Kylian Mbappé, lui, peut faire plier l’OL par la force de son talent. Anthony Lopes pourra en témoigner. Ce 7 octobre 2018, il commence cependant son match sur la pointe des pieds, avec des mauvais choix et cette tête des mauvais jours. Mais Mbappé est un OVNI. En moins d’un quart d’heure, aidé par les grands espaces laissés par l’OL, le gamin s’offre un quadruplé retentissant.

Le pire pour l’OL ? Comme le dit Tuchel, "il aurait pu en mettre sept ou huit". Son match le plus marquant jusqu’à présent sous le maillot parisien. En espérant pour les supporters du club de la capitale qu’il rétrograde rapidement de ce classement pour laisser la place à des prestations mémorables en Ligue des champions.

Célébration synchronisée pour Kylian Mbappé et Neymar (PSG) contre LyonGetty Images

3. City - Monaco (5-3), 22 février 2017, 8e de finale aller de Ligue des champions

D’attraction française à sensation mondiale. Le vrai point de bascule de la carrière de Kylian Mbappé a lieu le 22 février 2017. Dans un Etihad Stadium qui s’en souvient probablement encore. Le prodige de 18 ans est encore en concurrence avec Valère Germain pour occuper le poste de deuxième attaquant de l’ASM aux côtés de Radamel Falcao. En pleine bourre sur les dernières semaines, Mbappé est le pari de Leonardo Jardim face à l’armada de Guardiola.

Pari gagnant. Face à Nicolas Otamendi, déjà, la vitesse du Français fait des ravages. Accélérations, crochets, dribbles supersoniques : la symphonie Mbappé est déjà en place. Ajoutez-y une dose de sang froid pour tromper Caballero après un appel en profondeur foudroyant et vous aurez le panel complet de la performance XXL délivrée par le gamin Mbappé. L’Europe ne le perdra plus de vue. Il faut dire que sa masterclass face à Dortmund en quart participera aussi activement à faire grimper encore un peu plus sa cote.

Kylian Mbappé (Monaco) frappe et marque contre Manchester CityAFP

2. France - Croatie (4-2), 15 juillet 2018, finale de Coupe du monde

Où étiez-vous à 19 ans ? A priori, pas au même endroit que Kylian Mbappé. Quand certains tremblaient à l’idée de passer le permis ou autres étapes obligatoires de la post-adolescence, lui s’offrait un but plein de sang froid en finale de Coupe du monde. Depuis Pelé, personne n’avait été aussi précoce. Le point final d’une compétition qui l’aura vu prendre de l’épaisseur au fur et à mesure des matches.

Mais si Mbappé est aussi spécial, c’est aussi pour son discours. Pour certains, ce Graal de champion du monde était la récompense ultime d’une carrière faite de sacrificies, de hauts et de bas. Pour lui, ce n’était que le commencement. "Moi, je n’en suis qu’au début", avait-il avancé en zone mixte après le sacre. Si le début, c’est marquer en finale de Coupe du monde, à quoi va ressembler la fin ?

Kylian Mbappé, buteur en finale face à la CroatieGetty Images

1. France - Argentine (4-3), 30 juin 2018, 8e de finale de Coupe du monde

Un acte de naissance. Au moment d’affronter Lionel Messi, quintuple Ballon d’or, et sa clique en huitième de finale du Mondial, Kylian Mbappé attend encore son match référence en Bleu, celui qui l’ancre définitivement dans la mémoire collective. Bien sûr, il y a eu quelques sorties séduisantes, mais rien d’un coup de foudre attendu de tous. La foudre, c’est justement ce qui attend la défense argentine.

Dès ses premiers ballons, Otamendi et consorts comprennent que l’après-midi de Kazan risque d’être très long face à la vivacité du jeune attaquant français. Flashé à 37 km/h après avoir englouti toute l'arrière-garde argentine sur une accélération folle, il est à l’origine du penalty français. Puis, c’est son doublé qui propulse les Bleus en quart alors que l’édifice tricolore commençait à vaciller. La presse internationale s’enthousiasme, Pelé le félicite et Mbappé entre dans une nouvelle dimension : celle d’une star à l’échelle mondiale.