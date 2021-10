On ne sait pas encore dans quel club Kylian Mbappé jouera en 2024. Il peut se passer tellement de choses dans le monde du football qu'il est impossible de se projeter jusque-là. Mais il y a une chose de certaine à l'heure actuelle : l'attaquant du PSG fera tout pour disputer les Jeux Olympiques à Paris cette année-là ! "J'ai eu la chance de vivre beaucoup de choses. Mais les Jeux Olympiques, c'est la chose que je veux réaliser dans ma carrière", a-t-il prévenu ce jeudi au festival Sport en Seine.

Kylian Mbappé annonce la couleur : il rêve des Jeux. Et ne compte pas laisser passer une nouvelle fois le train. Cet été déjà, il aurait en effet aimé se rendre à Tokyo pour aider l'équipe de France. Mais avec l'Euro 2020 qui a été décalé en raison de la pandémie de Covid-19, le champion du monde n'a pas pu aller au Japon alors que son club était, à l'origine, déjà réfractaire à l'idée de le lâcher. Mais il espère bien corriger le tir dans trois ans car, en amoureux du sport, les Jeux le font saliver. "C'est l'ADN même du sport, explique-t-il. C'est l'évènement qui rassemble les passions, c'est l'événement qui rassemble toutes les personnes. C'est l'occasion de faire découvrir son sport et d'en découvrir. C'est la meilleure occasion pour un sportif de vivre son rêve".

Paris, ça rajoute quelque chose de spécial

Quand un champion du monde en titre dit cela, ce n'est pas anodin. "Champion olympique ou champion du monde ? On ne choisit pas les trophées. Mais je pense que ce sont des émotions différentes. C'est une autre mentalité. C'est une autre manière de le vivre, une autre atmosphère", confie-t-il encore. Et ce ne sont pas ses coéquipiers Lionel Messi et Neymar, médaillés d'or avec l'Argentine en 2008 et le Brésil en 2016, qui lui diront le contraire.

Il n'a de toute manière pas forcément besoin d'être motivé par cette perspective. En amateur de l'olympisme, cela fait déjà longtemps qu'il espère marcher dans leurs traces. Surtout que 2024 aura évidemment une saveur particulière pour le prodige de Bondy. "Paris, ça rajoute quelque chose de spécial", conclut-il. Le rendez-vous est pris.

