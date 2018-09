L'Allemagne organisera l'Euro en 2024

Le suspense a pris fin ce jeudi après-midi. En concurrence avec la Turquie pour l'organisation de l'Euro 2024, l'Allemagne a finalement décroché le graal. C'est la deuxième fois qu'elle accueille cette compétition après 1988 et le succès des Pays-Bas de Marco Van Basten. Philipp Lahm, l'ancien capitaine de la Mannschaft, est désormais pressenti pour devenir le patron du Comité d'organisation.

Voilà un nouveau succès pour l'Allemagne, habituée à l'organisation de manifestations sportives depuis plusieurs années. Outre le Mondial 2006, on peut se souvenir de l'organisation des championnats d'Europe d'athlétisme en août dernier, ou encore de la Coupe du mondes féminine en 2011 et 2017. L'Euro 2024 sera composé de 24 sélections et se disputera dans dix stades différents.