Zlatko "Cico" Kranjcar est décédé lundi à l'âge de 64 ans. " Kranjcar, le légendaire footballeur et entraîneur croate ... est mort à Zagreb ", a affirmé la Fédération croate dans un communiqué sans donner plus de détails. Le natif de Zagreb avait été hospitalisé le mois dernier en raison de problèmes au foie, selon l'agence de presse croate HINA. Brillant attaquant, Kranjcar a joué pour le Dinamo Zagreb de 1973 à 1983 avant de rejoindre en 1984 le Rapid Vienne, avec lequel il a remporté deux fois le championnat d'Autriche.

Après avoir pris sa retraite de joueur, Kranjcar est revenu à la tête du Dinamo, qu'il a mené au doublé championnat-coupe en 1996 et 1998. Il a été sélectionneur de l'équipe nationale de 2004 à 2006, mais a été licencié après l'échec de la Croatie lors de la phase de groupes de la Coupe du monde en Allemagne. Kranjcar a ensuite passé 18 mois à la tête du Monténégro puis a notamment travaillé pour les clubs iraniens du Persepolis Teheran et Sepahan Ispahan et qatarien d'Al Ahli.