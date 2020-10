Le jeu : Neuf champions du monde sur le pré, peu d’animation

Cela faisait un bout de temps qu'on ne les avait pas revus ensemble, du moins presque tous ensemble. Dimanche soir, Didier Deschamps avait décidé de les réunir sur le pré. Hormis le Floridien Blaise Matuidi et le trop souvent convalescent Samuel Umtiti, ils étaient neuf du onze-type champion du monde à lancer les hostilités face au Portugal. Autant que les noms, c'est leur disposition qui disait quelque chose des intentions de DD. Un 4-4-2, avec Antoine Griezmann en position de meneur de jeu. Exit le 3-5-2 (pour la deuxième fois de suite).

Avec Adrien Rabiot au milieu, Presnel Kimpembe en défense, les Bleus ont plus "brillé" pour leur solidité que par leur créativité. Ou même leur mobilité, surtout lors d'une première période quelque peu apathique. Au retour des vestiaires, les Français ont accompagné leurs offensives par une prise d'initiative accrue et, par de rares épisodes, du dépassement de fonction, par Paul Pogba. Mais avec un apport trop faible sur les ailes et des difficultés dans les petits périmètres, tout ce petit monde s’est empilé dans un entonnoir.

Les joueurs : Kimpembest and Pogback

Face à un Portugal très solide, Presnel Kimpembe a brillé par son autorité en cadrant parfaitement Cristiano Ronaldo. Le défenseur du PSG, très en vue depuis le Final 8 de Ligue des champions, est un alter ego plus que crédible à Raphael Varane. Paul Pogba a lui signé un retour convaincant au milieu de terrain. Ce fut en revanche plus compliqué pour les joueurs offensifs.

La stat : 0

C'était sa cinquième face à l'équipe de France. Et, comme les quatre autres fois, Cristiano Ronaldo est resté muet contre les Bleus. De la demi-finale de la Coupe du monde 2006 à cette rencontre de Ligue des Nations, le Portugais n'a jamais trouvé la faille. Nouvelle chance le mois prochain.

Cristiano Ronaldo et les Bleus, histoire paradoxale

Le facteur X : Lucas Hernandez

Ronaldo aurait pu marquer face aux Bleus. Mais c'était sans compter sur Lucas Hernandez, auteur d'une intervention défensive de qualité XXL, au cœur de la première période (24e). Sans doute le geste du match.

Le tweet maestro

La décla : Fernando Santos (Portugal)

On n'a pas marqué de but, mais on n'était pas là pour marquer des buts

La question : Triplette muette, c'est grave docteur ?

Didier Deschamps cherche, mais il n'a pas encore trouvé. Son obsession : mettre sa triplette offensive dans les meilleures conditions possibles. Griezmann, Giroud et Mbappé sont inamovibles : comment faire en sorte qu'ils évoluent dans les meilleures conditions possibles ? Le sélectionneur a testé le 3-5-2, sans grande réussite jusqu’ici, faute de joueurs de couloir au niveau escompté. Dimanche face au Portugal, le sélectionneur national était revenu à quelque chose de plus classique, avec un 4-4-2 en losange et quelques têtes connues sur le pré.

Force est de constater que le résultat est plus que mitigé, parce que les Bleus n'ont pas marqué et, surtout, ont semblé assez loin de le faire. Les Tricolores ne se sont procurés qu’une occasion franche, par Kylian Mbappé, ce qui est pour le moins insuffisant. Les Bleus ont péché dans l'avant-dernier geste, se sont retrouvés sans voix dans les petits périmètres et, sur les ailes, ont régulièrement manqué d’allant, hormis du coté de Lucas Hernandez, volontaire et disponible comme toujours.

Faire match nul face au Portugal n'a rien de déshonorant, rappelons tout de même que les coéquipiers de Cristiano Ronaldo sont champions d'Europe en titre - et même tenants de la Ligue des Nations. Rappelons aussi que les Bleus avaient toujours marqué lors de leurs dix dernières apparitions. Néanmoins, la tournure des événements du soir est possiblement un avant-goût de ce qui attend les Bleus à l'Euro. La Coupe du monde 2018 est passée par-là et les Bleus sont passés maîtres dans l'art de l'attente et du coup de poignard inattendu. Le monde entier le sait, désormais. Et il est fort possible que les Allemands et les Portugais, qui retrouveront les Tricolores à l’Euro, soient disposés à leur laisser le ballon plus que de raison. L'été prochain, il faudra savoir quoi en faire.

