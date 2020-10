L'Espagne et le Portugal visent une candidature commune au Mondial 2030. "Peu de choses peuvent susciter plus d'enthousiasme que la possibilité d'organiser un Mondial et il n'y a pas de meilleur partenaire que le Portugal. Nous irons main dans la main avec la Fédération portugaise", a déclaré le président de la RFEF Luis Rubiales. L'accord a été conclu en marge du match amical que le Portugal et l'Espagne disputaient mercredi au stade José Alvalade à Lisbonne. Le Mondial-2022 aura lieu au Qatar et l'édition 2026 au Mexique, aux Etats-Unis et au Canada.