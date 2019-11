L'ex-sélectionneur de la Suisse, Köbi Kuhn, est décédé

Une légende du football suisse s'est éteinte ce mardi. Köbi Kuhn, ex-joueur international puis entraîneur de la sélection helvétique, est mort à Zurich à l'âge de 76 ans. "Köbi Kuhn est décédé des suites d'une longue maladie, j'ai passé les derniers jours à ses côtés", a indiqué Sepp Blatter à l'AFP. "En Suisse, c'était l'un des joueurs puis l'un des entraîneurs les plus populaires. Il allait vers le public avec toujours une grande modestie", a ajouté l'ex-patron du football mondial, toujours suspendu.

Pendant sa carrière, Köbi Kuhn a été un joueur mythique du FC Zurich (de 1960 à 1977 !) où il a notamment décroché six titres de champion et cinq Coupes de Suisse. Il a également été appelé à 63 reprises avec l'équipe nationale suisse entre 1962 et 1976.

En 2001, il a pris les commandes de la Suisse jusqu'en 2008, pour l'Euro organisé à domicile (en coopération avec l'Autriche). Avec la "Nati", il a notamment atteint les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2006. La Suisse avait été sortie par l'Ukraine d'Andrei Shevchenko aux tirs-au-but. Quelques jours plus tôt, sa sélection avait accroché un bon 0-0 face à la France de Zinédine Zidane en phase de poules.