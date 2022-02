Pelé, la légende brésilienne du football, hospitalisé depuis huit jours pour une chimiothérapie, devra prolonger son séjour en raison d'une infection urinaire, a indiqué lundi l'hôpital Ambert Einstein de Sao Paulo. L'ancien footballeur, âgé de 81 ans, triple vainqueur de la Coupe du monde avec le Brésil (1958, 1962, 1970), avait été admis à l'hôpital le 13 février pour y poursuivre le traitement d'une tumeur du colon décelée en septembre dernier.

Ad

Huit jours après son admission, l'hôpital a annoncé avoir détecté une infection urinaire lors d'examens de routine, entraînant une prolongaiton de l'hospitalisation d'Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le nom de Pelé. "Les conditions cliniques sont stables et il devrait sortir de l'hôpital dans les prochains jours", a indiqué l'établissement dans un communiqué.

Tournoi de France Un test au parfum d'Euro pour les Bleues face aux Pays-Bas IL Y A 8 HEURES

Une santé fragile

Le 4 septembre, Pelé avait été opéré dans ce même hôpital pour retirer une tumeur au côlon détectée lors d'examens de routine. Il était ensuite resté une dizaine de jours dans une unité de soins intensifs, avant d'y retourner brièvement quelques jours plus tard en raison de difficultés respiratoires.

Il avait de nouveau été hospitalisé deux semaines en décembre pour une chimiothérapie. La santé du mythique numéro 10 de la Seleçao a été fragile ces dernières années, avec plusieurs hospitalisations. En 2019, il avait été hospitalisé à Paris puis transféré à Sao Paulo pour des calculs rénaux.

"Pelé, c'est comme Elvis ou les Beatles : il a l'avantage d'être un pionnier"

Ligue des champions Le LOSC est un outsider, mais le rôle lui va si bien… IL Y A 8 HEURES