L'UEFA repousse à fin juin l'application des nouvelles règles sur les mains

Il va faloir patienter. L'UEFA a annoncé que les nouvelles lois du jeu, notamment celle concernant les mains involontaires, ne seront pas appliquées lors du "Final Four" de la Ligue des nations ni pendant l'Euro Espoirs. L'International Board (Ifab), garant des règles du jeu dans le football, a apporté plusieurs modifications début mars. Ainsi, tout but inscrit par un joueur ayant commis une faute de main de manière involontaire sera invalidé; sur penalty, les gardiens peuvent n'avoir qu'un pied sur leur ligne de but, et non plus les deux; sur coup franc, les attaquants doivent se positionner à un mètre au moins du "mur" défensif, etc.

Le nouveau règlement en place le 25 juin ou après

L'Ifab avait fixé au 1er juin leur mise en oeuvre, tout en accordant la possibilité de maintenir les anciennes règles le temps que se terminent les compétitions en cours. L'UEFA a ainsi décidé que "les différentes modifications des lois du jeu (...) s'appliqueront dans toutes les compétitions de l'UEFA qui commenceront le 25 juin ou après", ce qui permettra de les "faire coïncider avec le début de la nouvelle saison", selon un communiqué diffusé mardi.

Il tocco di Sissoko su Mané, EurosportOther Agency

En conséquence, explique l'instance organisatrice des tournois européens, le "Final Four" de la Ligue des nations au Portugal (5 au 9 juin), l'Euro des Espoirs en Italie et à Saint-Marin (16 au 30 juin), ainsi que les matches disputés en juin pour les qualifications à l'Euro-2020, seront régis par les anciennes règles. Le nouveau règlement s'appliquera donc au tour préliminaire de la Ligue des champions le 25 juin, à celui de la Ligue Europa le 27 juin ou encore lors de la Supercoupe de l'UEFA qui opposera Liverpool à Chelsea, le 14 août à Istanbul.