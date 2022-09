Football

L1/LIGUE DES CHAMPIONS - S'est-on trop enflammé avec le PSG ?

LIGUE 1 – Après un début de saison flamboyant, le PSG connaît plus de difficultés en championnat et en Ligue des champions à l'image de sa première période ratée à Haïfa. A-t-on vu le PSG trop beau ? Nos journalistes Martin Mosnier et Maxime Dupuis vous partagent leur avis. Le FC Stream Team est à retrouver en podcast chaque vendredi.(Réalisation : H.Hiault, S.Petit, Q.Guichard)

00:06:57, il y a 2 heures